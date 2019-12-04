Выгода при приобретении Fiat Ducato может достигать 266 тысяч рублей

ВТБ Лизинг (входит в группу ВТБ) предлагает на специальных условиях коммерческие автомобили Fiat в рамках акции Бизнес-дни Fiat Professional, которая проводится совместно с представительством автопроизводителя ООО «Эф Си Эй». Выгода при приобретении Fiat Ducato может достигать 266 тысяч рублей, Fiat Doblo - 149 тысяч. Предложение действует до 15 декабря 2019 г.При приобретении автомобиля в лизинг клиенты дополнительно получают в подарок два года техобслуживания и комплект зимних шин. ВТБ Лизинг сегодня активно наращивает объемы продаж автомобилей Fiat, по итогам 9 месяцев они выросли почти на 60%.«Мы видим спрос на эти машины и рады предоставить своим клиентам специальные условия по их приобретению. Согласно стратегии группы ВТБ, мы стараемся сделать наши предложения максимально выгодными для партнеров, внимательно следим за актуальностью нашей продуктовой линейки и при этом подходим индивидуально к решению задач каждого клиента», - отметил Вячеслав Михайлов, начальник управления развития автолизинга ВТБ Лизинг.