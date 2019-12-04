В среду, 4 декабря, в МЧС поступил сигнал о пожаре в одной из башен Москва-Сити. Люди почувствовали запах гари на 41-м этаже. Во время эвакуации по лестнице посетители столкнулись с ..

В среду, 4 декабря, в МЧС поступил сигнал о пожаре в одной из башен "Москва-Сити". Люди почувствовали запах гари на 41-м этаже.Во время эвакуации по лестнице посетители столкнулись с препятствием: некоторые проходы были закрыты. Людям пришлось выбивать двери."В районе 18-20-го этажа спуск по лестнице был перекрыт дверью, ее пришлось выбить. Открыть дверь на третьем получилось только с помощью охраны", – приводит сообщение телеканал "".По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают экстренные службы.