Один погибший и шестеро пострадавших - таковы последствия взрыва газа под Белгородом. ЧП произошло в 4-этажном жилом доме в поселке Яковлево. Разбор завалов продолжается, но, по словам спасателей, людей под обломками больше нет. Все раненые госпитализированы, один из них находится в реанимации.

Один погибший и шестеро пострадавших — таковы последствия взрыва газа под Белгородом. ЧП произошло в 4-этажном жилом доме в поселке Яковлево. Разбор завалов продолжается, но, по словам спасателей, людей под обломками больше нет. Все раненые госпитализированы, один из них находится в реанимации.Четырехэтажный жилой дом рушится, словно карточный. Мощный взрыв бытового газа прогремел в одной из квартир. Взрывной волной буквально снесло фронтальную стену. В экстренных службах подтвердили — есть пострадавшие."Тихо" — слово, которое в экстренной ситуации может спасти жизнь. Периодически специалисты заглушают всю технику, прекращают любые переговоры и устраивают минуты тишины, чтобы услышать, не доносятся ли из-под завалов крики о помощи. Спустя несколько часов спасатели извлекли из-под обломков тело мужчины.С места взрыва уже эвакуировали 18 человек. По словам пострадавших, их спасение — не что иное, как чудо.Сейчас бригады скорой помощи работают с пострадавшими. Тех, кому не требуется медицинская помощь, временно разместят в круглогодичном детском лагере. На месте инцидента продолжаются аварийно-спасательные работы.Вся территория обвала оцеплена. Полиция обеспечивает охрану общественного порядка. По предварительным данным, причиной ЧП стала неисправность газового котла. Прокуратура начала проверку по факту случившегося. На месте работает оперативный штаб. Приняты первые решения.Специалисты будут выяснять, подлежит ли восстановлению разрушенный дом. А пока всем пострадавшим предоставят временное жилье.