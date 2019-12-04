Сергей Глушко, более
известный под псевдонимом Тарзан, удивляет непосредственностью. 49-летний
исполнитель эротических номеров порой ведет себя как ребенок. Из-за очередной выходки его, например, перепутали с музыкантом Игорем Николаевым.
Сергей Глушко, более
известный под псевдонимом Тарзан, удивляет непосредственностью. 49-летний
исполнитель эротических номеров порой ведет себя как ребенок. Из-за очередной выходки его, например, перепутали с музыкантом Игорем Николаевым.
Тарзан гастролирует по
России. Чтобы не терять присутствия духа во время долгих и утомительных
перелетов Тарзан развлекается, записывая забавные ролики.
В очередной раз, артист появился
перед камерой в красной шапке и с зачесанной на лицо кудрявой шевелюрой. "Я
опять превращаюсь в собаку", – заявил супруг Наташи Королевой в ролике
размещенном в "Инстаграм". После Тарзан бодро залаял.
Под видео Сергей Глушко уточнил,
как и почему он вдруг стал оборотнем. По словам стриптизера, он забыл побриться
с утра.
Отметим, что Тарзан имеет
неординарное чувство юмора и необычный взгляд на тривиальные с виду вещи. Не
все поклонники понимают шутки знаменитого танцовщика. Более того, некоторые
признаются, что им порой стыдно за , ведь ему скоро стукнет 50 лет. Мол,
так вести себя несолидно для состоявшегося артиста и отца семейства.
"Почему-то стыдно мне", "Дурью
маемся (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)",
"Такой бред!!! Сколько тебе лет!!!" – негодовали комментаторы.
А вот жене Сергея Глушко и его сыну Архипу, наоборот, все понравилось. Поддержали Тарзана и
верные поклонники. Они в шутку написали, что танцовщик с зачесанными волосами
его можно перепутать с музыкантом Игорем Николаевым.
"На Николаева тут очень
похож. 🤔", "😂😂😂😂😂😂 Николаев чуть зарос😂😂", – отмечали пользователи Сети.