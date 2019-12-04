Сергей Глушко, более известный под псевдонимом Тарзан, удивляет непосредственностью. 49-летний исполнитель эротических номеров порой ведет себя как ребенок. Из-за очередной выходки его, например, перепутали с музыкантом Игорем Николаевым.

Сергей Глушко, болееизвестный под псевдонимом Тарзан, удивляет непосредственностью. 49-летнийисполнитель эротических номеров порой ведет себя как ребенок. Из-за очередной выходки его, например, перепутали с музыкантом Игорем Николаевым.Тарзан гастролирует поРоссии. Чтобы не терять присутствия духа во время долгих и утомительныхперелетов Тарзан развлекается, записывая забавные ролики.В очередной раз, артист появилсяперед камерой в красной шапке и с зачесанной на лицо кудрявой шевелюрой. "Яопять превращаюсь в собаку", – заявил супруг Наташи Королевой в роликеразмещенном в "Инстаграм". После Тарзан бодро залаял.Под видео Сергей Глушко уточнил,как и почему он вдруг стал оборотнем. По словам стриптизера, он забыл побритьсяс утра.Отметим, что Тарзан имеетнеординарное чувство юмора и необычный взгляд на тривиальные с виду вещи. Невсе поклонники понимают шутки знаменитого танцовщика. Более того, некоторыепризнаются, что им порой стыдно за , ведь ему скоро стукнет 50 лет. Мол,так вести себя несолидно для состоявшегося артиста и отца семейства."Почему-то стыдно мне", "Дурьюмаемся (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)","Такой бред!!! Сколько тебе лет!!!" – негодовали комментаторы.А вот жене Сергея Глушко и его сыну Архипу, наоборот, все понравилось. Поддержали Тарзана иверные поклонники. Они в шутку написали, что танцовщик с зачесанными волосамиего можно перепутать с музыкантом Игорем Николаевым."На Николаева тут оченьпохож. 🤔", "😂😂😂😂😂😂 Николаев чуть зарос😂😂", – отмечали пользователи Сети.