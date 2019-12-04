В Коми правоохранители задержали 61-летнего мужчину и его 46-летнюю знакомую, подозреваемых в жестоком убийстве собаки. Уголовное дело было передано в суд. Как сообщает , инцидент произошел 14 ..

В Коми правоохранители задержали 61-летнего мужчину и его 46-летнюю знакомую, подозреваемых в жестоком убийстве собаки. Уголовное дело было передано в суд.Как сообщает , инцидент произошел 14 октября в центре села Визинги. Пенсионер и его приятельница нанесли животному многочисленные удары ножом и деревянной киянкой. От полученных ранений собака умерла.