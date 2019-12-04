Фигурант был задержан оперативниками Отделения МВД России по Гороховецкому району.

Следователями Отделения МВД России по Гороховецкому району завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего жителя соседнего региона. Молодой человек обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).В июле текущего года в дежурную часть полиции обратилась местная жительница, сообщившая о хищении принадлежащего ей велосипеда.Сотрудникам полиции, прибывшими на место происшествия, потерпевшая пояснила, что оставила велосипед у здания, в котором работает, не предприняв никаких мер по сохранности имущества. Вернувшись через некоторое время велосипед она не обнаружила.Получив сообщение, сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в том числе изучили записи с камер видеонаблюдения и опросили возможных очевидцев произошедшего. В результате были установлены приметы и местонахождение злоумышленника. Оперативники задержали фигуранта вечером того же дня.Обвиняемый, гостивший у родственников в Гороховецком районе, в содеянном сознался, пояснив, что велосипедом планировал пользоваться самостоятельно.В ходе следствия было установлено, что ранее обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности за хищение двухколесного транспорта.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Похищенный велосипед возвращен законной владелице.