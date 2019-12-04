Росгвардейцы задержали их спустя несколько минут

Ночью 4 декабря в Муроме на улице Московской сотрудники Росгвардии по наводке задержали двоих мужчин, подозреваемых в нанесении тяжких телесных повреждений своему знакомому.К наряду подбежал мужчина, истекающий кровью, и рассказал, что в ходе конфликта со знакомыми, они его пырнули ножом. Росгвардейцы оказали потерпевшему доврачебную помощь и вызвали бригаду «скорой». Уже после этого они побежали искать обидчиков и задержали их буквально спустя несколько минут. У припаркованной машины нашли и окровавленный кухонный нож.Нападавшие уже имеют судимость. Полиция возбудила уголовное дело.