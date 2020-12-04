У молодого человека было обнаружено и изъято 27 свертков с порошкообразным веществом неизвестного происхождения...

Сотрудники ОР ППСП Отдела МВД России по району Вешняки г. Москвы задержали подозреваемого в покушении на сбыт наркотического средства – метилэфедрона.В ходе патрулирования территории на Рассветной аллее сотрудниками полиции был замечен автомобиль «ВАЗ» под управлением 20-летний приезжего. При виде сотрудников полиции мужчина стал вести себя подозрительно.При его личном досмотре и досмотре автомобиля у молодого человека было обнаружено и изъято 27 свертков с порошкообразным веществом неизвестного происхождения, общей массой более 2 килограммов. Исследование части изъятого материала показало, что в его состав входит наркотическое средство - метилэфедрон. Как стало известно, злоумышленник планировал сбыть наркотическое средство на территории столицы путем тайниковых закладок.Следователем Отдела МВД России по району Вешняки г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73