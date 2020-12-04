Рыбачат несмотря на запреты. На затоне реки Клязьмы в районе городского пляжа сотрудники МЧС обнаружили любителей подлёдного лова. При виде спасателей, люди попытались уйти со льда. Потому

Рыбачат несмотря на запреты. На затоне реки Клязьмы в районе городского пляжа сотрудники МЧС обнаружили любителей подлёдного лова. При виде спасателей, люди попытались уйти со льда. Потому что знают, рыбачить в такую погоду – опасно для жизни. На поверхности льда много промоин. Да ещё и сами рыбаки просверливают лунки для лова, что ослабляет и без