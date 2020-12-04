Недавно в пресс-центре областного Союза журналистов презентовали цикл уникальных документальных фильмов, посвящённых городу Владимиру времён Великой Отечественной войны.
Недавно в пресс-центре областного Союза журналистов презентовали цикл уникальных документальных фильмов, посвящённых городу Владимиру времён Великой Отечественной войны. Интересно, как прошло мероприятие?
А. Сергеев, Владимир
О чём фильмы?
Зрителями первого официального показа стали представители региональных СМИ и ребята из объединения «Юный журналист» при муниципальном Дворце детского и юношеского творчества. Проект представили его автор, тележурналист Алексей Домнин, и пресс-секретарь владимирского и ивановского филиала ПАО «Ростелеком» Алла Плотникова.
- Поводом для создания этих фильмов стал юбилей, который мы праздновали в этом году, - 75 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне, - рассказывает Алексей Домнин. - Над именем нашего проекта я размышлял несколько дней. В итоге решил назвать его «Цена Победы». Это та цена, которую весь советский народ заплатил за триумф в самой страшной войне в истории. К сожалению, у современного поколения постепенно уходит память о том великом и страшном времени. Однако знать о подвигах наших предков, помнить их имена - очень важно.
Youtube-сериал «Цена Победы» состоит из трёх 15-минутных фильмов. Первый из них («В тылу Победы») рассказывает о том, как в самом начале войны тысячи владимирцев собирались у призывных пунктов, желая с оружием в руках защищать Родину, как наши земляки самоотверженно трудились в госпиталях и на оборонных предприятиях, как они ликовали 9 мая 1945 года.
Во втором фильме («Память Победы») авторы беседуют с очевидцами той грозной эпохи. В первые месяцы войны наш город активно готовился к встрече с неприятелем - вероятность того, что Москва падёт, была большой. Старожилы вспоминают, как в районе Семязино копали окопы...
Третий фильм («Улицы Победы») рассказывает о людях, в честь которых назвали многие улицы областной столицы. Пичугин, Гастелло, Каманин - герои, которые внесли неоценимый вклад в Победу. Помнить об их великих подвигах - долг каждого владимирца.
- Фильмы позволяют почувствовать связь времён, - говорит начальник управления по связям с общественностью и СМИ городской администрации Александр Карпилович. - Если мы не будем внимательно и вдумчиво относиться к нашей истории, то потеряем корни, а без корней нет жизни, нет будущего. Алексей попытался воссоздать картины из жизни нашего города 1941-1945 годов, и ему это удалось. Он проделал большую работу.
Где можно посмотреть?
В ходе работы над сериалом съёмочной команде пришлось столкнуться с множеством трудностей. Многие из них помогла решить городская администрация.
- Хочу выразить огромную благодарность городской администрации. Съёмки проходили в период пандемии, когда все общественные пространства были закрыты. В первом фильме нам нужно было показать парк Пушкина, где в первые дни мобилизации на митинге собиралась многотысячная толпа. А парк был закрыт. Я обратился в администрацию города, и всё оперативно решили. Для нас открыли парк, и мы смогли там отснять необходимые кадры, - рассказывает Алексей Домнин.
Похожая ситуация возникла во время съёмки на стадионе «Лыбедь», где проходил первый в истории нашего города Парад Победы. Он тоже был закрыт на карантин. По просьбе властей столицы региона съёмочную команду пустили на стадион, который помнит поступь солдат победы, благодаря чему в сериале появились заветные кадры.
После общения с авторами участники презентации посмотрели первую серию проекта. Зрители сошлись во мнении, что сериал «Цена Победы» - это добротная телевизионная журналистика, которая будет интересна и взрослым владимирцам, и школьникам нашего города. Сейчас все фильмы находятся в свободном доступе. Их можно посмотреть на страничке Алексея Домнина «Владимирская Русь» в сети ВКонтакте и на сервисе Youtube.