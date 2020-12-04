Недавно в пресс-центре областного Союза журналистов презентовали цикл уникальных документальных фильмов, посвящённых городу Владимиру времён Великой Отечественной войны.

Недавно в пресс-центре областного Союза журналистов презентовали цикл уникальных документальных фильмов, посвящённых городу Владимиру времён Великой Отечественной войны. Интересно, как прошло мероприятие?А. Сергеев, ВладимирО чём фильмы?Зрителями первого официального показа стали представители региональных СМИ и ребята из объединения «Юный журналист» при муниципальном Дворце детского и юношеского творчества. Проект представили его автор, тележурналист Алексей Домнин, и пресс-секретарь владимирского и ивановского филиала ПАО «Ростелеком» Алла Плотникова.- Поводом для создания этих фильмов стал юбилей, который мы праздновали в этом году, - 75 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне, - рассказывает Алексей Домнин. - Над именем нашего проекта я размышлял несколько дней. В итоге решил назвать его «Цена Победы». Это та цена, которую весь советский народ заплатил за триумф в самой страшной войне в истории. К сожалению, у современного поколения постепенно уходит память о том великом и страшном времени. Однако знать о подвигах наших предков, помнить их имена - очень важно.Youtube-сериал «Цена Победы» состоит из трёх 15-минутных фильмов. Первый из них («В тылу Победы») рассказывает о том, как в самом начале войны тысячи владимирцев собирались у призывных пунктов, желая с оружием в руках защищать Родину, как наши земляки самоотверженно трудились в госпиталях и на оборонных предприятиях, как они ликовали 9 мая 1945 года.Во втором фильме («Память Победы») авторы беседуют с очевидцами той грозной эпохи. В первые месяцы войны наш город активно готовился к встрече с неприятелем - вероятность того, что Москва падёт, была большой. Старожилы вспоминают, как в районе Семязино копали окопы...Третий фильм («Улицы Победы») рассказывает о людях, в честь которых назвали многие улицы областной столицы. Пичугин, Гастелло, Каманин - герои, которые внесли неоценимый вклад в Победу. Помнить об их великих подвигах - долг каждого владимирца.- Фильмы позволяют почувствовать связь времён, - говорит начальник управления по связям с общественностью и СМИ городской администрации Александр Карпилович. - Если мы не будем внимательно и вдумчиво относиться к нашей истории, то потеряем корни, а без корней нет жизни, нет будущего. Алексей попытался воссоздать картины из жизни нашего города 1941-1945 годов, и ему это удалось. Он проделал большую работу.Где можно посмотреть?В ходе работы над сериалом съёмочной команде пришлось столкнуться с множеством трудностей. Многие из них помогла решить городская администрация.- Хочу выразить огромную благодарность городской администрации. Съёмки проходили в период пандемии, когда все общественные пространства были закрыты. В первом фильме нам нужно было показать парк Пушкина, где в первые дни мобилизации на митинге собиралась многотысячная толпа. А парк был закрыт. Я обратился в администрацию города, и всё оперативно решили. Для нас открыли парк, и мы смогли там отснять необходимые кадры, - рассказывает Алексей Домнин.Похожая ситуация возникла во время съёмки на стадионе «Лыбедь», где проходил первый в истории нашего города Парад Победы. Он тоже был закрыт на карантин. По просьбе властей столицы региона съёмочную команду пустили на стадион, который помнит поступь солдат победы, благодаря чему в сериале появились заветные кадры.После общения с авторами участники презентации посмотрели первую серию проекта. Зрители сошлись во мнении, что сериал «Цена Победы» - это добротная телевизионная журналистика, которая будет интересна и взрослым владимирцам, и школьникам нашего города. Сейчас все фильмы находятся в свободном доступе. Их можно посмотреть на страничке Алексея Домнина «Владимирская Русь» в сети ВКонтакте и на сервисе Youtube.