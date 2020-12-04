3 декабря подписано рамочное соглашение о сотрудничестве между администрацией Владимирской области и ООО «Лузалес».

3 декабря подписано рамочное соглашение о сотрудничестве между администрацией Владимирской области и ООО «Лузалес». Стороны соглашения будут сотрудничать в сфере экономического развития Владимирской области, развития промышленного и экономического потенциала региона, повышения уровня жизни населения.Компания планирует реализацию инвестиционного проекта по созданию деревообрабатывающего производства во Владимирской области. Общий объём инвестпроекта составит порядка 5 млрд рублей. Есть намерение создать около 400 рабочих мест для жителей Владимирской области. Реализация проекта рассчитана на 2-3 года от утверждения площадки до начала выпуска первой продукции. Об итоговых договорённостях будет дополнительно сообщено на инвестиционном форуме в декабре текущего года. Для нового деревообрабатывающего производства древесина будет поставляться из северо-западных регионов нашей страны. При этом, если Владимирская область будет заинтересована в поставках своего леса, то компания готова рассматривать такое предложение.(Фото: пресс-служба администрации Владимирской области)