Официальных сообщений от правоохранительных органов пока не поступало.

Во Владимире задержан директор имущественного департамента Владимирской области Павел Панфилов. Эту информацию «Вестям» подтвердили информированные источники. Официальных сообщений от правоохранительных органов пока не поступало.Павел Панфилов был назначен директором ДИЗО в мае 2019 года. Он родился в 1973 году в посёлке Оротукан Ягоднинского района Магаданской области. Окончил Московский государственный университет экономики, статистики и информатики по специальности «Менеджмент организации». В разное время работал в сфере предпринимательства и торговли. Был заместителем генерального директора Корпорации развития Владимирской области. До назначения был заместителем директора департамента имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области».(Фото: Администрация Владимирской области)