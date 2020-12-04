Директор департамента имущественных и земельных отношений Владимирской области задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Информацию официально подтвердили в

Директор департамента имущественных и земельных отношений Владимирской области задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Информацию официально подтвердили в региональном следственном комитете. Данные о задержании Павла Панфилова появились в СМИ еще ранним утром, однако официальное подтверждение от следкома поступило только во второй половине дня. По версии следствия, в ноябре 2019 года обвиняемый