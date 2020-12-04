Согласно данным о торгах на Московской бирже, курс доллара опустился ниже отметки в 74 рубля за единицу. В последний раз американская валюта дешевела так сильно лишь 2 сентября. В пятницу ..

Согласно данным о торгах на Московской бирже, курс доллара опустился ниже отметки в 74 рубля за единицу. В последний раз американская валюта дешевела так сильно лишь 2 сентября.В пятницу днем доллар упал до 73,98 рубля, потеряв в цене 48 копеек. Курс евро же не претерпел столь существенных изменений и составил 90,05 рубля за единицу. Стоимость нефти "эталонной" марки Brent, в свою очередь, продолжает расти и торгуется по цене выше 49 долларов за баррель, сообщает .