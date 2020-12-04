Уже несколько дней политологи и другие эксперты обсуждают выступление Александра Лукашенко на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Президент заявил, что обеспокоен военной активностью США возле границ Белоруссии. По мнению блогера Максима Каца, слова о угрозе от НАТО были сказаны лишь для Владимира Путина.

Уже несколько дней политологи и другие эксперты обсуждают выступление Александра Лукашенко на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Президент заявил, что обеспокоен военной активностью США возле границ Белоруссии. По мнению блогера Максима Каца, слова о угрозе от НАТО были сказаны лишь для Владимира Путина.Александр Лукашенко отметил, что в Польше появился дополнительный контингент США. В этой европейской стране, а также других государствах Балтии, наблюдаются похожие мероприятия, считает белорусский лидер.Во время выступления президент подчеркнул, что в НАТО занялись разработкой новой стратегической концепции. "Уже всем ясно, против кого и чего она будет использована", – сказал Лукашенко.Максим Кац уверен, что в заявлениях Александра Григорьевича четко прослеживалась лишь одна мысль: Запад хочет захватить Белоруссию. Блогер назвал выступление Лукашенко спектаклем, призванным "активировать страхи Владимира Путина".Белорусский лидер старается повлиять на российского коллегу, убежден эксперт. Мол, Лукашенко хочет поселить в голове Путина мысль о разделе мира. Что касается НАТО, то эта организация, очевидно, не собирается ничего предпринимать в отношении Белоруссии, считает Кац.Владимир Владимирович, в свою очередь, по-прежнему занимает нейтралитет. Президент России на саммите ОДКБ отметил, что Александр Григорьевич самостоятельно сможет выстроить диалог со всеми и решить возникшие проблемы.