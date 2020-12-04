До конца года в регионе должно быть построено 37 новых ФАПов. Войдет ли в это число ФАП в селе Волосово Собинского района? Там фельдшер и сегодня принимает пациентов в неприспособленном кабинете в здании бывшей школы. Ведь новый ФАП должны были построить еще два года назад.

До конца года в регионе должно быть построено 37 новых ФАПов. Войдет ли в это число ФАП в селе Волосово Собинского района? Там фельдшер и сегодня принимает пациентов в неприспособленном кабинете в здании бывшей школы. Ведь новый ФАП должны были построить еще два года назад.Волосовский ФАП, на самом деле , это просто кабинет в здании бывшей сельской школы. Местный фельдшер, Ирина Темнова говорит - очень рада, что скоро переедет в новое здание. Зимой здесь очень холодно.Ирина Темнова, заведующая ФАП с. Волосово Собинского района:- К переезду готовитесь ? Конечно, готовимся!Он будет в ближайшее время. Оно уже на подходе уже сказали. Там тепло , там светло!Новый ФАП в Волосоводолжны были открыть еще в 2019-м.Очередное обещание завершить долгострой прозвучалов апреле этого года, но новоселье так и не произошло. ФАП переехал в школувременно-оказалось,на пять лет.Кабинет фельдшерана втором этаже. Неприспособленный. Нет даже водопровода. Длямытья рук -умывальник.Мария Сонина , жительница с. Волосово Собинского района:- Конечно, больным на 2 этаж тяжело подниматься. Ну построили вот этот уже перевели бы его сюда. Люди бы ходили сюда и больные, и с детьми. А то ж надо туда! И нет там чего один кабинет всего! Если я приду, у меня станут проверять чего-нибудь медик, а другой сидит в коридоре ждёт.Строительство нового ФАП ведётся с 2018-ого. Сельская староста Александра Молотова на стройплощадку ходилакак наработу. За время строительствауспела родить еще одну дочку и стала многодетной мамой.Новый фельдшерско-акушерский пункт до сих пор не открыт.Александра Молотова , староста села Волосово:Так и продолжаем сюда приходить. Сюда приезжает наш участковый врач из Ставрово. Все приемы здесь. Все ведётся здесь . И больные , и не больные. И дети, и взрослые!селесейчас 70 детей итриста взрослых. Всес нетерпением ждут открытия амбулатории. Светлана Муравьёва - главный врачСобинской районной больницы заявила, чтосроки строительствабыли сорваныпо винеподрядчиков. Пришлось менять их несколько раз. Все недоделки, о которых говорили жители, устранили. Залили новый фундамент. Модули разобрали , потом собрали заново , атерриторию облагородили. Сделали пандусыдлямалоподвижных граждан.Светлана Муравьёва, главный врач Собинской районной больницы:- Я думаю в четверг-пятница, завтра , мы получим само санитарно эпидемиологическое заключение на предмет осуществления медицинской деятельности на этом Фапе, и документы отдаем на лицензирование в понедельник, то есть, если все если получается, то после 10 числа мы открываемся.Строительство амбулатории обошлось в 13 с половиной миллионов рублей, ещемиллион семьсот потратили на новое оборудование. Его завезутна следующей неделе. Так что новоселья, скорее всего,ждать осталось совсем немного.Вера Куликова, Александр Голубев. Вести-Владимир.