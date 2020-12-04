До конца года в регионе должно быть построено 37 новых ФАПов. Войдет ли в это число ФАП в селе Волосово Собинского района? Там фельдшер и сегодня принимает пациентов в неприспособленном кабинете в здании бывшей школы. Ведь новый ФАП должны были построить еще два года назад.
До конца года в регионе должно быть построено 37 новых ФАПов. Войдет ли в это число ФАП в селе Волосово Собинского района? Там фельдшер и сегодня принимает пациентов в неприспособленном кабинете в здании бывшей школы. Ведь новый ФАП должны были построить еще два года назад.
Волосовский ФАП, на самом деле , это просто кабинет в здании бывшей сельской школы. Местный фельдшер, Ирина Темнова говорит - очень рада, что скоро переедет в новое здание. Зимой здесь очень холодно.
Ирина Темнова, заведующая ФАП с. Волосово Собинского района:
- К переезду готовитесь ? Конечно, готовимся!
Он будет в ближайшее время. Оно уже на подходе уже сказали. Там тепло , там светло!
Новый ФАП в Волосово
должны были открыть еще в 2019-м.
Очередное обещание завершить долгострой прозвучало
в апреле этого года, но новоселье так и не произошло. ФАП переехал в школу
временно-
оказалось,
на пять лет.
Кабинет фельдшера
на втором этаже. Неприспособленный. Нет даже водопровода. Для
мытья рук -
умывальник.
Мария Сонина , жительница с. Волосово Собинского района:
- Конечно, больным на 2 этаж тяжело подниматься. Ну построили вот этот уже перевели бы его сюда. Люди бы ходили сюда и больные, и с детьми. А то ж надо туда! И нет там чего один кабинет всего! Если я приду, у меня станут проверять чего-нибудь медик, а другой сидит в коридоре ждёт.
Строительство нового ФАП ведётся с 2018-ого. Сельская староста Александра Молотова на стройплощадку ходила
как на
работу. За время строительства
успела родить еще одну дочку и стала многодетной мамой.
Новый фельдшерско-акушерский пункт до сих пор не открыт.
Александра Молотова , староста села Волосово:
-
Так и продолжаем сюда приходить. Сюда приезжает наш участковый врач из Ставрово. Все приемы здесь. Все ведётся здесь . И больные , и не больные. И дети, и взрослые!
В
селе
сейчас 70 детей и
триста взрослых. Все
с нетерпением ждут открытия амбулатории. Светлана Муравьёва - главный врач
Собинской районной больницы заявила, что
сроки строительства
были сорваны
по вине
подрядчиков. Пришлось менять их несколько раз. Все недоделки, о которых говорили жители, устранили. Залили новый фундамент. Модули разобрали , потом собрали заново , а
территорию облагородили. Сделали пандусы
для
малоподвижных граждан.
Светлана Муравьёва, главный врач Собинской районной больницы:
- Я думаю в четверг-пятница, завтра , мы получим само санитарно эпидемиологическое заключение на предмет осуществления медицинской деятельности на этом Фапе, и документы отдаем на лицензирование в понедельник, то есть, если все если получается, то после 10 числа мы открываемся.
Строительство амбулатории обошлось в 13 с половиной миллионов рублей, еще
миллион семьсот потратили на новое оборудование. Его завезут
на следующей неделе. Так что новоселья, скорее всего,
ждать осталось совсем немного.
Вера Куликова, Александр Голубев. Вести-Владимир.