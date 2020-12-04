Уголовное дело было возбуждено по материалам оперативников УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ...

«Следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве предъявлено обвинение фигуранту уголовного дела о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере.Уголовное дело было возбуждено по материалам оперативников УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ.По версии следствия, злоумышленник создал кредитную организацию с офисом на Новочеркасском бульваре, не зарегистрированную в соответствии с законодательством Российской Федерации. Для осуществления незаконных банковских операций по обналичиванию денежных средств он использовал несколько компаний, обладающих признаками фиктивности. За свои услуги получал вознаграждение в размере не менее 13 процентов от сумм, поступающих на их счета.По предварительным данным, незаконный доход превышает 390 миллионов рублей.В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.