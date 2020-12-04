Утром 4 декабря в экстренных службы Омска поступил сигнал о пожаре на одном из складов города, передает сайт . По предварительным данным, в помещении находилось производство пластиковой ..

Утром 4 декабря в экстренных службы Омска поступил сигнал о пожаре на одном из складов города, передает сайт . По предварительным данным, в помещении находилось производство пластиковой тары. Огонь распространился на площади в 4,5 тысячи квадратных метров. Данных о пострадавших в результате ЧП не поступало. На борьбу с огнем прибыли 95 человек и 23 единицы техники.