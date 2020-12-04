Чтобы внести дополнения в русле проведенной антикоррупционной экспертизы закона.

Чтобы внести дополнения в русле проведенной антикоррупционной экспертизы закона."Из-за вновь проявленной спешки часть предложений рабочей так и не была включена в новый законопроект, который в представленной редакции, - заявил замгубернатора Аркадий Боцан-Харченко. - Следует признать, полностью не решает поставленную перед ним задачу – довести закон о приватизации государственного имущества до непротиворечивого, должного состояния".По его словам, поэтому, губернатор Владимирской области не может позволить себе подписать закон в представленной редакции.Команда губернатора считает, что прокуратура указала на наличие в законе правовых пробелов и коррупциогенных факторов, а также выявило несоответствие федеральному и региональному законодательству. И в первую очередь речь идёт о Федеральном законе от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и Уставе Владимирской области в части, касающейся разграничения полномочий между законодательной и исполнительной ветвями власти.