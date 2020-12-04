Чтобы выманить у жертвы крупную сумму он притворился девушкой.

Летом 2020 года 55-летний владимирец познакомился через интернет с девушкой, которая попросила денег, чтобы посетить областной центр и встретиться с мужчиной. Поездка сорвалась, а новая знакомая сообщила, что попала в психиатрическую клинику. При этом леди попросила у него денег, чтобы выбраться из больницы. Кавалер вновь пожертвовал даме необходимую сумму, а спустя некоторое время понял, что его «кинули».Полиция нашла злоумышленника. Под аккаунтом девушки скрывался житель Башкортостана, который за период общения выманил у мужчины 680 тысяч рублей.«Задержанный пояснил, что продумал схему обмана изначально и не планировал возвращать деньги. Предполагаемого 21-летнего преступника арестовали. Полиция проверяет парня на совершение аналогичных преступлений», - пояснили в пресс-службе УМВД региона.