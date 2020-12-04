Страховая компания «Согласие» заняла второе место в рейтинге SDI360°, определяющем уровень digital-зрелости российских страховщиков.

Страховая компания «Согласие» заняла второе место в рейтинге SDI360°, определяющем уровень digital-зрелости российских страховщиков. Суммарная оценка, присвоенная «Согласию» составителями рейтинга – аналитическим консалтинговым агентством SDI360° при поддержке Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), коммуникационного агентства SALO и разработчика системы мониторинга и анализа СМИ «Медиалогия», составила 200 баллов. В итоговую таблицу рейтинга вошли 100 страховых компаний (life и non-life).Чек-ап страховщиков проводился по трем направлениям. Составители оценивали, насколько комплексно и эффективно компании представлены в интернет-пространстве, обращая внимание на сайты страховщиков, мобильные приложения и социальные сети. Они также наблюдали за инструментами коммуникаций и вовлечения, которые используют компании при общении с аудиторией онлайн, оценивали удобство и функциональность всех этапов приобретения товаров и услуг компании в интернете.«Согласие» является лидером рейтинга по представленности в интернете по всем направлениям, кроме YouTube. Эта компания получила максимальный балл. Компания активно продвигается в интернете, используя все основные каналы привлечения трафика. Кроме того, у них очень высокий уровень упоминаемости в СМИ и соцсетях. При организации онлайн-продаж компания также является лидером: есть возможность купить полис как на сайте, так и на маркетплейсах», говорится в сообщении SDI360°.«Вызов нашего времени – это необходимость оперативно реагировать на вновь возникающие проблемы. Пандемия обнажила потребность в digital-сервисах, как в части ПО, так и в вопросах взаимодействия страховщиков с клиентами, – комментирует Майя Тихонова, генеральный директор «Согласия». – Путь к сервисному лидерству на страховом рынке наша компания начала задолго до пандемии. Она лишь подтолкнула нас усилить каналы коммуникации, модернизировать их в соответствии с новыми условиями, проявить еще большую гибкость. Стабильность финансовых показателей, высокие оценки клиентов, признание партнеров, позиции в рейтингах доказывают, что мы выбрали верный путь и направление развития».Клиенты «Согласия» могут заявлять об убытках по автострахованию при помощи мобильного приложения «Согласие Страхование» (представлено в App Store и Google Play) и в личном кабинете на сайте. Компания также предлагает автовладельцам программу «СразуСервис». Клиенту, попавшему в ДТП, не нужно звонить страховщику, чтобы заявить о страховом событии, и приезжать в офис за направлением на ремонт – он может отправиться сразу на СТОА, взяв с собой оригиналы необходимых документов. У клиентов есть возможность приобрести полисы е-ОСАГО, страхования путешественников, квартир, страхования от несчастных случаев, от коронавируса «Антивирус. Семья под защитой», полисы «Антиклещ».В июле 2020 года высокий уровень цифровизации «Согласия» был признан Фондом «Сколково» и VR_Bank. Компания возглавила рейтинг цифровизации российских страховых компаний. Главными преимуществами «Согласия» были названы: высокий уровень обслуживания клиентов через «Согласие Страхование», возможность урегулировать убытки онлайн по , и , активное присутствие в соцсетях.Справка о страховой компании «Согласие»: Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Согласие» основано в 1993 году, имеет лицензии на все основные виды страхования и перестрахования. Региональная сеть страховой компании «Согласие» включает 350 структурных подразделений во всех федеральных округах России. По итогам 9 мес. 2020 года премия «Согласия» составила 25,5 млрд руб., выплаты – 12,6 млрд руб. Компании присвоены рейтинги рейтинговых агентств Fitch и «Эксперт РА», а также рейтинг привлекательности работодателя наивысшего уровня A.hr от аналитического агентства «БизнесДром». Пресс-служба страховой компании «Согласие»: т. +7 (495) 739 01 01, доб. 76516. E-mail: ;