Жизни и здоровье многих жителей столицы региона по-прежнему зависят от тщательного соблюдения «антиковидных» ограничений.

Жизни и здоровье многих жителей столицы региона по-прежнему зависят от тщательного соблюдения «антиковидных» ограничений.Строгий контрольИменно поэтому сотрудники управления экономики, инвестиций, развития предпринимательства, потребительского рынка и услуг администрации города ежедневно проверяют соблюдение санитарных правил на городских объектах торговли и общепита. Особое внимание уделяется наличию средств индивидуальной защиты у продавцов и посетителей, а также соблюдению графика дезинфекции помещений.- Главная цель проверок - не наказание сотрудников предприятий торговли и посетителей, а профилактика распространения коронавирусной инфекции, - говорит глава города Андрей Шохин. - Только осознав необходимость соблюдения санитарных правил, горожане могут сохранить своё здоровье и здоровье окружающих.Один из «антиковидных» рейдов провели 17 ноября. Сотрудники городской администрации посетили сразу несколько крупных сетевых магазинов. Проверка в очередной раз подтвердила, что персонал торговых объектов неукоснительно выполняет все рекомендации, предписанные Роспотребнадзором.У дверей каждого магазина имеются ёмкости с антисептиками. Продавцы работают в масках и перчатках. Полы, стеллажи с товарами и прикассовые зоны регулярно обрабатывают дезинфицирующими средствами - об этом свидетельствуют записи в журнале с графиком уборок. Кроме того, в торговых объектах существует внутренний контроль за соблюдением правил противоэпидемиологической безопасности. Покупателей без средств индивидуальной защиты, естественно, не обслуживают.Положительные изменения- Если в первую волну распространения коронавирусной инфекции жители столицы региона скептически относились к ношению средств индивидуальной защиты, а объекты торговли только вникали в то, как организовывать все необходимые мероприятия, то сейчас можно смело сказать - горожане поняли, что от соблюдения «масочного режима» зависит их личное здоровье. В проинспектированных магазинах мы увидели, что все посетители и обслуживающий персонал соблюдают рекомендации Роспотребнадзора. У жителей города с каждым днём всё меньше вызывает сомнений необходимость проведения таких мероприятий.Мониторинг и информирование мы проводим ежедневно по всем сферам деятельности предпринимательского сообщества, будь то торговля, общественное питание, транспорт и иные публичные и общественные места. С точки зрения администрации города, мы не заинтересованы в составлении протоколов. Их составляют единично и только на тех лиц, которые не хотят исполнять никакие ограничения и запреты, установленные указом губернатора, - говорит юрист управления экономики, инвестиций, развития предпринимательства, потребительского рынка и услуг администрации областного центра Владимир Мисеюк.Хотя многие владимирцы и стали гораздо более осознанно подходить к вопросам противоэпидемиологической безопасности, администрация города не устаёт напоминать о важности соблюдения мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Конечно, основная цель проверок - «противоковидная» профилактика. Однако нельзя забывать, что за нарушение «масочного режима» законодательство предусматривает немалые штрафы: для физических лиц - от 1 тыс. до 30 тыс. рублей, для должностных лиц - от 10 тыс. до 50 тыс., а для юридических лиц - от 100 тыс. до 300 тыс.