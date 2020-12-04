Не так давно на просторах интернета прогремела новость об обращении Валерия Меладзе к артистам российского шоу-бизнеса: он резюмировал проблемы, которые переживает индустрия развлечений в связи с пандемией. Исполнитель призвал бойкотировать новогодние выступления с целью привлечения внимания властей к проблемам артистов. Известный журналист Алексей Пивоваров принял решение побеседовать со звездами лично, чтобы разобраться в ситуации.

Не так давно на просторах интернета прогремела новость об обращении Валерия Меладзе к артистам российского шоу-бизнеса: он резюмировал проблемы, которые переживает индустрия развлечений в связи с пандемией. Исполнитель призвал бойкотировать новогодние выступления с целью привлечения внимания властей к проблемам артистов. Известный журналист Алексей Пивоваров принял решение побеседовать со звездами лично, чтобы разобраться в ситуации.Известно, что многим слова известного исполнителя не пришлись по душе. Они посчитали, что Валерий Меладзе, получающий крайне высокие гонорары, просто не имеет право жаловать на свое бедственное финансовое положение. Сам артист практически всегда спокойно реагирует на критику, поэтому в ответ решил напомнить недоброжелателям, как он добился того, что имеет.Он попытался донести до аудитории, что деньги достаются крайне нелегко каждому, это нужно помнить и уважать чужой труд. "Я вообще приехал в огромный город из провинции 20 лет назад без копейки в кармане. Мне как-то нужно было становиться на ноги. У меня что кто-то был? Я долго-долго пробивался", – возмутился исполнитель. Также Валерий Меладзе упомянул, что совершенно то же можно сказать об очень многих звездах нашего шоу-бизнеса. "И считать труд артистов каким-то легким, и что они зарабатывают огромные деньги – нельзя", – высказался артист.Коллегу по цеху поддержала и Лолита Милявская. Она сказала, что прекрасно понимает, о чем говорит исполнитель, но "нервозность по разным объективным поводам и без коронавируса не дает возможность услышать то, что говорит человек". Однако, по мнению певицы, когда все пытаются обратить внимание правительства на сферу развлечений, "речь не об артистах, которые выходят на сцену, а о тех, без кого индустрия не может существовать".Исполнительница рассказала, что от огоньков она сама не откажется. Милявская считает, что эти телевизионные концерты уже давно стали просто фоновой музыкой к оливье, никто не прислушивается, но без нее "будет еще тоскливее". "Я лучше в этот момент буду фоновой музыкой, дурачиться и, может быть, кто-то отвернется от салата, увидит мою дурацкую улыбку и скажет: "Ну не все так плохо"", – понадеялась артистка.