Ежегодно жилплощадь на льготных условиях смогут приобретать 8 человек

Во Владимирской области утвердили порядок предоставления мер соцподдержки для работников сферы культуры. Они коснулись льготной ипотеки.«На эти цели в областном бюджете предусмотрено около 3,7 млн рублей с увеличением суммы в 2022 и 2023 годах. Ежегодно жилплощадь на льготных условиях смогут приобретать 8 человек», – отметил глава региона.Напомним, что на такие меры могут рассчитывать работники культуры, искусства и кинематографии не старше 45 лет, чья семья состоит, минимум, из двоих членов семьи.Средства предоставляются в виде субсидий на уплату первоначального взноса в размере 20% от стоимости недвижимости, но не более 400 тысяч рублей. Либо в форме ежемесячной компенсации в размере 5 000 рублей на оплату процентов в течение пяти лет.