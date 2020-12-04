Труп утонувшего мужчины подняли на поверхность. Сейчас изучаются все обстоятельства трагедии.

Двое мужчин рыбачили на озере Никола в Вязниковском районе. Лёд не выдержал. Один из мужчин провалился в водоём. Товарищ безуспешно пытался вытащить его, но не смог.Сотрудники МЧС, которые приехали на место происшествия после вызова от уцелевшего любителя подлёдной ловли, ничем помочь 44-летнему мужчине уже не могли. Труп утонувшего мужчины подняли на поверхность. Сейчас изучаются все обстоятельства трагедии.В пресс-службе ведомства отмечают, что возле водоёма установлен предупреждающий аншлаг, который друзья благополучно проигнорировали.Это уже второй случай гибели рыбака в этом сезоне. Первый труп достали 25 ноября из озера Горочное в Петушинском районе. Там погиб 62-летний мужчина.Добавим, что за выход на неокрепший лёд нарушителям грозит штраф от 800 до 4000 рублей.