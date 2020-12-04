Трасса М-7, она же "Пекинка" в пределах города Владимира продолжает собирать негативные отзывы жителей. На этот раз проблемным участком оказался перекрёсток в районе строящегося жилого комплекса "Содышка".

Трасса М-7, она же "Пекинка" в пределах города Владимира продолжает собирать негативные отзывы жителей. На этот раз проблемным участком оказался перекрёсток в районе строящегося жилого комплекса "Содышка".После того, как руководство УпрДор Москва-Нижний Новгород приняло решение ради безопасности заменить "зебры" надземными переходами - оказалось, что безопаснее дорога не стала. Конструкции плохо приспособлены для детских колясок, забраться по крутой лестнице пожилым людям довольно сложно. А чтобы попасть на остановку на противоположной стороне - придётся ещё и нарушить правила дорожного движения.Доступ к ней отрезан со всех сторон. Кто ответственный за эти неудобства - расскажем в итоговом выпуске в 21.05.