Дознаватели МЧС России по Владимирской области устанавливают причину пожара.

В Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о загорании дачного дома по адресу: Собинский район, д. Буланово, СНТ «Озерки», 2 линия, уч. 34. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. По прибытии подразделений дачный дом горел по всей площади. Пожар был ликвидирован на площади 36 кв. м. К сожалению, в ходе разбора конструкций на месте пожара был обнаружен погибший, личность устанавливается. К ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 7 человек личного состава. Дознаватели МЧС России по Владимирской области устанавливают причину пожара.(Фото: пресс-служба МЧС по Владимирской области)