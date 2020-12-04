Трагедия произошла в деревне Фрязино. Ранним утром 4 декабря на пожаре в частном доме погиб мужчина. По всей видимости, огонь в доме очевидцы заметили поздно – к моменту приезда пожарных

Трагедия произошла в деревне Фрязино. Ранним утром 4 декабря на пожаре в частном доме погиб мужчина. По всей видимости, огонь в доме очевидцы заметили поздно – к моменту приезда пожарных подразделений пламя уже распространилось по всей площади здания. Существовала угроза того, что огонь перекинется на соседние дома. Спасателям удалось предотвратить такое развитие событий, пожар ликвидировали