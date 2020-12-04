В ходе торгов стоимость его проведения упала в 3,5 раза.

В октябре «33Live.Ru» , что администрация Владимирской области до конца 2020 года планирует провести онлайн-конгресс на тему инвестиций почти за 10 млн рублей. В ходе торгов московская компания ООО «Концепт Экспо» сбила цену в 3,5 раза. Она готова выполнить весь объём оргработ за 2 744 000 рублей.Продолжительность мероприятия составит пять дней. Запланировано, что выступления спикеров будут транслироваться в интернете. Событие будет состоять из 12 тематических сессий по 90 минут каждая. Организаторы обязаны привлечь к участию не менее 10 иностранных экспертов. В рамках мероприятия пройдут брифинги и пресс-конференция главы региона. Выступления должны сопровождаться синхронным переводом на английский и китайский языки продолжительностью не менее полутора часов. В указанную сумму также вошли организация питания для 200 участников и работа со СМИ.Цель форума – улучшение инвестиционного имиджа региона.