На территории военной базы Форт-Брэгг в штате Северная Каролина на юго-востоке США были обнаружены тела двух военнослужащих, передает телеканал . По факту произошедшего уже начато ..

На территории военной базы Форт-Брэгг в штате Северная Каролина на юго-востоке США были обнаружены тела двух военнослужащих, передает телеканал "". По факту произошедшего уже начато расследование.Примечательно, что это далеко не первая подобная трагедия, произошедшая в этом месте. За один только 2020 год на полигоне погибли по меньшей мере 31 солдат. По официальной версии половина из них покончила с собой. Некоторые случаи характеризуются как убийства.