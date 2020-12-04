Соответствующий Указ уже подписан главой региона.

Художественный руководитель театра-студии Владимирского областного драмтеатра Николай Горохов награждён знаком «Великого князя Андрея Боголюбского». Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.Соответствующий Указ уже подписан главой региона. Награда вручена за большой вклад в развитие культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.Справочно:Николай Анатольевич является народным артистом России, а также лауреатом премии имени Ф. Волкова и областной премии имени Е. Евстигнеева. Он родился в 1950 году. Окончил школу-студию МХАТ. Во владимирском театре работает с 1978 года.