Красноармейца похоронят на Борисоглебском погосте у села Федоровское рядом с супругой.

Солдат Великой Отечественной Федор Еримеев , наконец, вернулся с фронта. Сегодня в Киржаче, на его малой родине, пройдет церемония захоронения останков бойца. Погиб он летом 1942 года в Смоленской области. Долгое время родные ничего о нем не знали. Его останки обнаружили поисковики в сентябре этого года. Красноармейца похоронят на Борисоглебском погосте у села Федоровское рядом с супругой.Передача останков состоялась накануне на Федеральном военном кладбище в Можайске. Там же прошли и торжественно-траурные мероприятие, посвященные дню Неизвестного солдата. В рабочую группу по организации передачи останков героев родственникам входила и сенатор Ольга Хохлова.Ольга Хохлова - член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации:-1000 солдат у нас числятся пропавшими без вести. Нам очень важна эта память. Хочу сказать спасибо поисковым отрядам, которые возвращают этот прах на родную землю. Родственники обретут покой. Они были очень взволнованы этим известием. Приезжают родственники и из других регионов.