Отдел по обращению граждан он лайн. Несколько лет назад администрация города создала специальный сайт http://мойвладимир.рф Туда может написать любой горожанин и сообщить о той или иной

Отдел по обращению граждан он лайн. Несколько лет назад администрация города создала специальный сайт http://мойвладимир.рф Туда может написать любой горожанин и сообщить о той или иной проблеме. Работает ли такая система взаимодействия власти и населения? Решаются ли проблемы и каковы технические особенности в отправлении обращений. Гость Игорь Ефремов зам. руководителя городского Управления общественных связей и