По мнению силовиков, чиновник предлагал победу в аукционе на социально-важный объект, который планировалось построить по нацпроекту.

Утром «33Live.Ru» рассказывал, что 3 декабря за директором департамента имущественных и земельных отношений Павлом Панфиловым .По версии следствия, в ноябре 2019 года обвиняемый предложил генеральному директору строительной фирмы победу в тендере в обмен на 9 млн рублей. По мнению силовиков, предметом торга стал социально-важный объект, который планировалось построить по нацпроекту. Директор компании согласился, победил в электронном аукционе и получил контракт на 460 млн рублей.В декабре 2019 года через аффилированных лиц Павел Панфилов получил запрошенную сумму.«Вину в совершении особо тяжкого преступления Панфилов не признал», - уточнили в пресс-службе владимирского СУ СК РФ.Ведомство просит суд взять госслужащего под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье – «получение взятки в особо крупном размере».