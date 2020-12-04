Школьники и учащиеся вузов Владимирской области, планирующие стать предпринимателями, боролись за победу в региональном конкурсе «Мой бизнес – мои идеи».

Школьники и учащиеся вузов Владимирской области, планирующие стать предпринимателями, боролись за победу в региональном конкурсе «Мой бизнес – мои идеи».Он проводился в рамках реализации федерального проекта «Популяризация предпринимательства» нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».В конкурсе приняли участие 104 подростка из 21 образовательной организации региона – представители Владимира, Вязников, Коврова и Ковровского района, Мурома, Судогды и Суздальского района.В течение месяца ребята участвовали в обучающих семинарах и тренингах, параллельно готовясь к презентации своих проектов. Из-за эпидемической ситуации мероприятия проводились в формате онлайн.Финалистам необходимо было не только интересно представить свою идею, но и рассказать о выбранной маркетинговой стратегии, сделать обзор конкурентной среды и финансовый прогноз.Победителем была признана команда школы №9 города Владимира с проектом «Умные сладости». Ребята предлагают создавать съедобные букеты из полезных сладостей в качестве оригинальных подарков.