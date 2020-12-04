В аварии на проспекте Ленина, которая произошла этим утром, погиб 24-летний молодой человек. Подробности происшествия сообщают в ГИБДД. Напомним, этим утром на проспекте Ленина произошло

В аварии на проспекте Ленина, которая произошла этим утром, погиб 24-летний молодой человек. Подробности происшествия сообщают в ГИБДД. Напомним, этим утром на проспекте Ленина произошло массовое ДТП. В районе дома №12 рядом со светофором столкнулись несколько машин. Авария заблокировала 4 из 6 полос движения по проспекту. По предварительной информации полиции, 21-летний водитель автомобиля Рено Меган