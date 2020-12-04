Заявительница обратилась за юридической консультацией к своему знакомому и передала денежные средства, однако мужчина так не выполнил условия договоренности и перестал выходить на связь...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Сокол г. Москвы задержали мужчину, подозреваемого в хищении денежных средств путем мошенничества.В территориальный отдел полиции поступило заявление от 59-летней местной жительницы. Женщина сообщила, что ее знакомый обманным путем завладел денежными средствами в размере 2 млн рублей.Установлено, что заявительница обратилась за юридической консультацией к своему знакомому. Мужчина пообещал оказать помощь в процессе судебного разбирательства и написал расписку о получении денежных средств за выполнение своих обязательств. Однако спустя некоторое время мужчина так не выполнил условия договоренности, перестал выходить на связь, а деньги заявительнице возвращены не были.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Сокол в Московской области задержали подозреваемого – 52-летнего мужчину. Денежными средствами злоумышленник распорядился по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Сокол г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29