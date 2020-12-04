31-летняя женщина зарегистрировала в принадлежащем ей помещении на Остаповском проезде иностранных граждан, заведомо зная, что проживать они там не будут...

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Текстильщики г. Москвы задержали женщину, подозреваемую в фиктивной постановке на учет иностранных граждан.В ходе проверки соблюдения миграционного законодательства участковыми уполномоченными полиции установлено, что 31-летняя приезжая женщина зарегистрировала в принадлежащем ей помещении на Остаповском проезде иностранных граждан, заведомо зная, что проживать они там не будут.Отделением дознания территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18