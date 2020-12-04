Об этом сообщил замгубернатора Сергей Шевченко.

Во время онлайн-брифинга по текущей ситуации с пандемией коронавируса замгубернатора Владимирской области Сергей Шевченко озвучил рекомендации регионального оперштаба в адрес полиции.«УМВД усилит контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и мер направленных на профилактику распространения коронавируса жителями старше 65 лет», - отметил он.Ранее обладминистрация Выходить из дома гражданам категории «65+» разрешается только в магазин, аптеку, для выгула домашних животных или для посещения медучреждения.Напомним, что соцзащита региона и волонтёры продолжают оказывать пожилым людям всестороннюю помощь во время самоизоляции – оплата ЖКХ, поход в магазин, доставка продуктов на дом и так далее. Обратиться за ней можно по круглосуточным телефонам: 8 (4922) 36-28-33, 8-800-450-01-21 и 112.