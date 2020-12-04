Следственный комитет по Владимирской области возбудил уголовное дело.

Следственный комитет по Владимирской области возбудил уголовное дело в отношении директора департамента имущественных и земельных отношений Павла Панфилова. Его обвиняют в «получение взятки в особо крупном размере».По версии следствия, в ноябре 2019 года обвиняемый предложил генеральному директору строительной фирмы за незаконное денежное вознаграждение в размере 9 миллионов рублей обеспечить беспрепятственное участие и победу представляемой коммерческой организации в электронном аукционе на право заключить контракт на строительство социального объекта в рамках реализации национального проекта, на что директор компании согласился.По результатам проведенных торгов с коммерсантом заключен контракт на сумму более 460 миллионов рублей.В декабре 2019 года Павел Панфилов через подконтрольное юридическое лицо посредством заключения фиктивных договоров гражданско-правового характера получил от генерального директора строительной фирмы незаконное денежное вознаграждение в размере более 9 миллионов. Вину в совершении особо тяжкого преступления против государственной власти Панфилов не признал. Следователем СК России в суд направлено ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.(Фото: Администрация Владимирской области)