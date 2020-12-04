В социальных сетях опубликовали видео с регистратора.

Появилось видео смертельного ДТП во Владимире. В социальных сетях опубликовали видео с регистратора, на котором запечатлен момент столкновения. Напомним, сегодня около восьми часов утра на проспекте Ленина в районе перекрестка с улицей Пичугина произошло ДТП. . По предварительной информации в аварии есть пострадавшие, один человек погиб.Как пояснили в областном управлении ГИБДД, «Хонда» и «Рено» ехали в одном направлении, после чего, по неизвестной причине, столкнулись. После сильного удара «Хонда» вылетела на встречную полосу, где столкнулась с «Вольво», а «Рено» столкнулась с «Ладой Приорой».Водитель автомобиля «Хонда» скончался на месте, женщине, которая была за рулем «Вольво» и получила травмы, врачи оказали помощь на месте. По факту ДТП будет проводиться проверка, после чего будет принято решение о возбуждении уголовного дела, - рассказал Валерьян Шируков, инспектор областного УГИБДД.