Глава Национальной разведки США Джон Рэтклифф назвал Китай главной угрозой демократии в мире. Прежде этот титул традиционно доставался России. Рэтклифф пояснил, что разведка считает ..

Глава Национальной разведки США Джон Рэтклифф назвал Китай главной "угрозой демократии" в мире. Прежде этот титул традиционно доставался России.Рэтклифф пояснил, что разведка считает Поднебесную страной, вынашивающей планы по мировому господству в военной, экономической и технологической сферах. Расхожее мнение о том, что врагом демократии является Россия, он назвал политизированным и непрофессиональным, сообщает телеканал "".