Столб дыма над промышленной зоной Владимира за улицей Полины Осипенко перепугал горожан. Серое облако владимирцы заметили, собираясь на работу ранним утром. Поднимающийся в небо дым был

Столб дыма над промышленной зоной Владимира за улицей Полины Осипенко перепугал горожан. Серое облако владимирцы заметили, собираясь на работу ранним утром. Поднимающийся в небо дым был виден даже за несколько километров от очага возгорания, например, рядом с областной администрацией. Как сообщают в тревожном ведомстве, перепугавший владимирцев дым шел от горевшего мусора на Промышленном проезде. Горело