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<a href="https://33live.ru/novosti/04-12-2020-rol-texnologij-1s-v-processe-cifrovoj-transformacii-klyuchevyx-otraslej-ekonomiki-i-socialnoj-sfery.html" target="_blank">Роль технологий 1С в процессе цифровой трансформации ключевых отраслей экономики и социальной сферы</a> - Конференция будет проходить 2-3 февраля 2020 г. в новом онлайн формате!