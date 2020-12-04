Конференция будет проходить 2-3 февраля 2020 г. в новом онлайн формате!
Приглашаем Вас принять участие в ХХI Международной научно-практической конференции НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ Роль технологий 1С в процессе цифровой трансформации ключевых отраслей экономики и социальной сферы.
Конференция будет проходить 2-3 февраля 2020 г. в новом онлайн формате! Участие бесплатное для сотрудников образовательных организаций и органов управления образованием. Вы сможете посетить конференцию как слушатель, так и выступить с докладом в рамках секций и опубликовать тезисы (сборник тезисов публикуется в электронной научной библиотеке в РИНЦ). Подробнее о конференции:
Обращаем Ваше внимание, что прием тезисов осуществляется до 14 декабря 2020 года включительно.
Основные направления работы и тематика выступлений:
1.Перспективы развития технологий 1С для цифровой трансформации предприятий и обновления системы образования.
2. Методические, организационные и технологические средства поддержки педагогической деятельности в условиях офлайн- и онлайн-обучения с использованием технологий 1С.
3. Технологическое и методическое обеспечение подготовки специалистов, обладающих компетенциями, необходимыми для работы в условиях цифровой экономики на основе платформы "1С:Предприятие 8.3" и ее прикладных решений.
4. Участие индустрии 1С в системе профессионального образования, развитие форм сотрудничества образовательных организаций и работодателей. Подробнее:
Ждем вас на конференции!
По всем возникающим вопросам просим обращаться к официальному региональному дистрибьютору фирмы "1С" по электронной почте: [email protected]