Управление Роспотребнадзора советует проводить свободное время небольшими компаниями на свежем воздухе.

3 декабря на еженедельном брифинге начальник отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора по Владимирской области Сергей Макеев призвал жителей региона не посещать места скопления людей на новогодние праздники.Сергей Макеев напомнил, что в регионе ограничено проведение дискотек, конкурсов, танцев и других массовых мероприятий в заведениях общепита.- Потому что любое массовое скопление людей ведет к новым заболеваниям, новым заражениям, поэтому лучше проводить это все на свежем воздухе и с ограниченным количеством людей, - сказал Сергей Макеев.Управление Роспотребнадзора советует проводить свободное время небольшими компаниями на свежем воздухе. В случае пренебрежения мерами безопасности, после новогодних праздников во Владимирской области может случиться серьёзный подъём заболеваемости коронавирусом.(Фото:Pixabay)