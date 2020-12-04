Российская фигуристка Алена Косторная заразилась коронавирусом, передает . Чемпионка Европы по фигурному катанию сдала положительный тест на COVID-19. После такого спортсменка не сможет ..

Российская фигуристка Алена Косторная заразилась коронавирусом, передает . Чемпионка Европы по фигурному катанию сдала положительный тест на COVID-19. После такого спортсменка не сможет принять участие в пятом этапе Кубка России в Москве.