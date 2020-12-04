Российская фигуристка Алена Косторная заразилась коронавирусом, передает . Чемпионка Европы по фигурному катанию сдала положительный тест на COVID-19. После такого спортсменка не сможет ..
<a href="https://33live.ru/novosti/04-12-2020-rossijskaya-figuristka-zabolela-covid-19.html" target="_blank">Российская фигуристка заболела COVID-19</a> - Российская фигуристка Алена Косторная заразилась коронавирусом, передает . Чемпионка Европы по фигурному катанию сдала положительный тест на COVID-19. После такого спортсменка не сможет ..
[url=https://33live.ru/novosti/04-12-2020-rossijskaya-figuristka-zabolela-covid-19.html]Российская фигуристка заболела COVID-19[/url] - Российская фигуристка Алена Косторная заразилась коронавирусом, передает . Чемпионка Европы по фигурному катанию сдала положительный тест на COVID-19. После такого спортсменка не сможет ..