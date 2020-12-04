В цифровом сервисе образования «Ростелеком. Лицей» появился новый раздел «Учебник», в котором собраны теоретические материалы по школьной программе и большая коллекция конспектов из

В цифровом сервисе образования «Ростелеком. Лицей» появился новый раздел «Учебник», в котором собраны теоретические материалы по школьной программе и большая коллекция конспектов из развивающих курсов. «Учебник» доступен бесплатно и без регистрации. Настоящая библиотека знаний школьника теперь всегда под рукой. В новом разделе представлены обязательные школьные предметы: математика, русский язык и английский язык за 5–11 классы,