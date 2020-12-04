В Малом Предтеченском переулке гражданин въехал на территорию церкви, повредив въездные ворота...
Отделением дознания ОМВД России по Пресненскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело за повторное нарушение Правил дорожного движения.
В полицию поступило сообщение о том, что в Малом Предтеченском переулке гражданин въехал на территорию церкви, повредив въездные ворота.
Прибывшие на место происшествия сотрудники Росгвардии по г. Москве задержали 36-летнего ранее судимого приезжего мужчину. Сотрудниками Полка ДПС ГИБДД УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и ранее уже привлекался к административной ответственности по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения» с наказанием в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишением права управления транспортными средствами сроком на 1 год 6 месяцев. Для дальнейшего разбирательства мужчина был доставлен в отдел полиции.
Отделением дознания ОМВД России по Пресненскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Пресс-служба УВД по ЦАО
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