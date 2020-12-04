В Малом Предтеченском переулке гражданин въехал на территорию церкви, повредив въездные ворота...

Отделением дознания ОМВД России по Пресненскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело за повторное нарушение Правил дорожного движения.В полицию поступило сообщение о том, что в Малом Предтеченском переулке гражданин въехал на территорию церкви, повредив въездные ворота.Прибывшие на место происшествия сотрудники Росгвардии по г. Москве задержали 36-летнего ранее судимого приезжего мужчину. Сотрудниками Полка ДПС ГИБДД УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и ранее уже привлекался к административной ответственности по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения» с наказанием в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишением права управления транспортными средствами сроком на 1 год 6 месяцев. Для дальнейшего разбирательства мужчина был доставлен в отдел полиции.Отделением дознания ОМВД России по Пресненскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60