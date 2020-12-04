Сотрудники первого батальона Дорожно-патрульной службы полка ДПС ГИБДД УВД по Центральному административному округу Главного управления МВД России по городу Москве спасли людей из горящего здания...

Сотрудники первого батальона Дорожно-патрульной службы полка ДПС ГИБДД УВД по Центральному административному округу Главного управления МВД России по городу Москве спасли людей из горящего здания.3 декабря около 5 часов утра в ходе несения службы в центре столицы экипаж ДПС в составе старшего лейтенанта полиции Вадима Солодухина, старшего лейтенанта полиции Владимира Прохорова и прапорщика полиции Кирилла Железняка на улице Дурова обнаружил возгорание на третьем этаже семиэтажного здания. Сотрудники ГИБДД незамедлительно сообщили о случившемся в дежурную часть и вызвали экстренные службы.Заметив проезжающий мимо автомобиль с подъемным механизмом, полицейские остановили его и приступили к спасению людей. С помощью автовышки они эвакуировали из горящего здания 12 человек.После приезда сотрудников МЧС России и скорой помощи инспекторы оказали им помощь и обеспечили безопасность дорожного движения в районе места происшествия.Скачать видео