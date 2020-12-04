Завтра в Гусь-Хрустальном районе пройдут массовые проверки водителей.

Управление транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения, является одним из видов правонарушений, представляющих угрозу для безопасности дорожного движения. Своевременное выявление таких нарушений – одна из важнейших задач дорожно-патрульной службы.В субботу, 5 декабря, в Гусь-Хрустальном районе сотрудники отдельной роты ДПС ГИБДД УМВД России по Владимирской области проведут массовую проверку водителей с целью пресечения фактов управления транспортом в состоянии опьянения.Сотрудники полиции в очередной раз обращаются ко всем водителям и напоминают: в соответствии с п. 2.7 ПДД РФ запрещается управлять транспортным средством в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного), под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения; передавать управление транспортным средством лицам, находящимся в состоянии опьянения, под воздействием лекарственных препаратов, в болезненном или утомленном состоянии, а также лицам, не имеющим при себе водительского удостоверения на право управления транспортным средством соответствующей категории или подкатегории, кроме случаев обучения вождению в соответствии с разделом 21 Правил; употреблять алкогольные напитки, наркотические, психотропные или иные одурманивающие вещества после дорожно-транспортного происшествия, к которому он причастен, либо после того, как транспортное средство было остановлено по требованию сотрудника полиции, до проведения освидетельствования с целью установления состояния опьянения или до принятия решения об освобождении от проведения такого освидетельствования.Любой гражданин может сообщить о ставших ему известными фактах управления транспортом в нетрезвом состоянии в дежурную часть УГИБДД УМВД России по Владимирской области по телефону: 8 (4922) 54-16-65 или по номерам телефонов территориальных отделов полиции.